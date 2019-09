Mamic: “Il Tottenham sottrasse dal prezzo d’acquisto di Modric il costo di cinque magliette”

Retroscena curioso quello raccontato da Zdravko Mamic, ex direttore esecutivo della Dinamo Zagabria, riguardo al passaggio di Luka Modric al Tottenham nell’estate del 2008. A FourFourTwo, il dirigente croato ha infatti rivelato come dovette fare uno sconto a Daniel Levy, presidente degli Spurs, per ricevere cinque maglie della sua nuova squadra. Queste le dichiarazioni di un ammirato Mamic: “Avevamo già l’accordo pronto affinché Modric si trasferisse al Tottenham. Chiesi a Levy cinque maglie degli Spurs e lui mi disse che me le avrebbe date, ma che a quel punto il Tottenham avrebbe pagato una somma inferiore per il cartellino del giocatore, visto che dai 21 milioni pattuiti sarebbe dovuto essere sottratto il valore di quelle maglie da gioco. È il miglior negoziatore al mondo. Questa storia mi ha fatto capire quanto lui dia importanza a ogni singolo euro che esce dalle casse del suo club“.

Foto: twitter FIFA