Mamardashvili: “Il progetto Liverpool mi ha attirato subito e lotterò presto per il posto da titolare”

Georgi Mamardashvili, portiere georgiano attualmente in prestito al Valencia, ha parlato del suo futuro al Liverpool. In maglia Reds l’estremo difensore sembra destinato a prendere il posto di Alisson.

Queste le sue parole a El Desmarque : “Sono stato attratto dal progetto del Liverpool quando i rappresentanti del club mi hanno incontrato per ingaggiarmi. Lotterò per il posto di portiere titolare, anche se l’attuale portiere non lascerà la squadra”.

Foto: Instagram Liverpool