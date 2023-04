Malouda a sorpresa: “Sto facendo di tutto per portare Mbappé al Chelsea”

Al giornale spagnolo AS, l’ex calciatore del Chelsea, Florent Malouda ha rilasciato un clamoroso retroscena su Kylian Mbappé: “Mi sto battendo per favorire un trasferimento di Mbappé al Chelsea: finora ho fallito, ma continuerò a provarci. Spero di vederlo in Premier League perché è il campionato più competitivo al mondo. Oggi poche squadre possono dargli quello che desidera: è un leader, il capitano della Francia, vorrà avere un ruolo di assoluta leadership nel suo prossimo club. E questo potrebbe anche creare dei problemi”.

Foto: Malouda Twitter uff Zurigo