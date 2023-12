Malore per un tifoso sugli spalti: interrotta al 20′ Granada-Athletic Bilbao

La sfida tra Granada e Athletic Bilbao in Liga spagnola è stata sospesa dopo 20 minuti a causa di un malore avvertito da un tifoso presente sugli spalti dell’Estadio Nuevo Los Cármenes. Il punteggio vedeva gli ospiti avanzi 0-1 per effetto di una rete di Inaki Williams. Come riporta DAZN, è stato il portiere del Bilbao Unai Simon ad avvertire il direttore di gara. Da lì la sospensione del match, con le due squadre che hanno raggiunto gli spogliatoi in attesa di notizie. I medici stanno tentando di rianimare il tifoso, che ha riportato un arresto cardiorespiratorio.

Foto: Logo laliga