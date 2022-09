Malore per un tifoso: il gesto eroico di Ledesma. Lancia un defibrillatore per aiutare i soccorritori in Cadice-Barcellona

Ieri sera la gara di Liga Spagnola tra Cadice e Barcellona è stata interrotta per diversi minuti all’83’, quando un tifoso del Cadice ha avuto un malore e c’è stato bisogno dell’intervento dei soccorritori, che gli hanno effettuato un massaggio cardiaco.

Bellissima la scena che ha visto protagonista il portiere del Cadice, Jeremias Ledesma. Il giocatore, capendo la gravità della situazione, si è catapultato a bordo campo, ha raccolto un defibrillatore e lo ha lanciato ai soccorritori per salvare la vita al tifoso.

Un gesto apprezzato e che ha fatto il giro del web.

I giocatori sono rimasti fermi quasi un’ora e sono stati rimandati in spogliatoio dal direttore di gara, fino al trasporto del tifoso in ospedale, dove ancora lotta tra la vita e la morte. Lo staff medico del Cadice è rimasto in tribuna per salvare il tifoso, che in seguito si è spostato in ambulanza all’ospedale più vicino. In quei momenti terribili il presidente del Cadice aveva annunciato: “Sono riusciti a stabilizzare il tifoso”.

La gara è ripartita dopo un’ora ed è finita 0-4 per il Barcellona.

Cadiz goalkeeper Jeremías Conan Ledesma is heroic for rushing a medical kit to the stands after a fan suffered a health emergency 🙏🏻 (via @ESPNDeportes)pic.twitter.com/TmoMjPMqJL — SI Soccer (@si_soccer) September 10, 2022

