Malore per Ndicka, definitivamente sospesa Udinese-Roma

Sospesa Udinese-Roma. Al minut0 70 Ndicka si accascia al suolo, immediato l’intervento dello staff medico presente. Il giocatore, portato via in barella (tra l’applauso del pubblico), uscendo si è mostrato cosciente, mostrando il pollice alto all’allenatore. Il gioco, però, non è immediatamente riniziato, con De Rossi che ha chiesto e ottenuto all’arbitro di rientrare negli spogliatoi. Una volta usciti, De Rossi ha intrattenuto un colloquio con Cioffi e Balzaretti, oltre al capitano Pellegrini, con il direttore di gara Pairetto, che si è mostrato disponibile ad attendere per la ripresa del gioco. Dopo un lungo colloquio, è arrivata la decisione di sospendere la partita.