Malore per Menez durante Reggina-Bari. Il francese rassicura: “Sto bene, testa alla prossima gara”

Nel corso di Reggina-Bari di sabato sera, l’attaccante francese, Jeremy Menez, aveva accusato un malore, che lo aveva costretto a correre in ospedale. Per fortuna non si trattava di nulla di grave, come aveva già sottolineato il club amaranto.

Ora lo stesso attaccante, sui social, rassicura sulle sue condizioni: “Tutto bene e grazie per i messaggi. Ora testa alla prossima per finire bene”.

Foto: Instagram personale