Malore per Lindelof, le parole di de Gea: “Qui il calcio non conta. Spero vada tutto bene”

Nella partita tra Norwich e Manchester United ci sono stati attimi di tensione quando Lindelof, dopo uno scontro, è dovuto uscire dal campo a causa di problemi respiratori. David de Gea, portiere dei Red Devils e compagno di squadra del difensore svedese, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’accaduto: “È difficile vedere un tuo compagno di squadra in queste condizioni, era meglio sostituirlo. In questi momenti il ​​calcio non conta, la vita viene prima di tutto. Spero che vada tutto bene”. Foto: Twitter Manchester United