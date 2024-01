Malore in casa per Gigi Riva, sarà operato al cuore

Gigi Riva, 79 anni, è stato ricoverato all’ospedale di Cagliari per un malore che l’ha colpito mentre si trovava in casa. L’ex simbolo del Casteddu sta comunque meglio, visto l’aiuto tempestivo dell’equipe medico-sanitaria. Riva è stato poi sottoposto ad alcuni controlli medici in vista di un intervento al cuore che verrà effettuato nei prossimi giorni. Grande spavento per i familiari, ma le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari