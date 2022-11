Nottata difficile per Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sportitalia, al termine della partita vinta dal Torino contro la Sampdoria per 2-0, l’ex presidente blucerchiato è stato ricoverato d’urgenza a Roma colto da un malore. L’imprenditore sarebbe nettamente migliorato in queste ore tanto che sarebbe stato dimesso questa mattina.