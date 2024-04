Malore in campo, muore un ragazzo di 26 anni in Eccellenza Toscana

Tragedia nel calcio dilettantistico italiano. Mattia Giani calciatore del Castelfiorentino United, è deceduto a 26 anni, dopo che nella giornata di ieri aveva accusato un malore nel corso della sfida contro il Lanciotto Campi, gara valida per il campionato di Eccellenza Toscana.

Il 26enne era stato immediatamente trasferito all’ospedale di Careggi a Firenze dopo che il suo cuore aveva smesso di battere per alcuni minuti. Nonostante l’intervento dei sanitari però non c’è stato nulla da gare come annuncia il sindaco del comune toscano Alessio Falorni: “Mi giunge, purtroppo, una terribile notizia. Mattia non ce l’ha fatta in questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace”.

Condoglianze anche dal Pontedera: “Tutta l’US Città di Pontedera piange la scomparsa di Mattia Giani. Mattia era il fratello di Elia Giani, ex calciatore granata nella stagione 2020/21. La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore”.

Una domenica che ha visto tanta apprensione per quanto accaduto a Ndicka, in Udinese-Roma. Inoltre, il 14 aprile, è una data tristemente nota proprio per una tragedia in campo. Il 14 aprile 2012, moriva Piermario Morosini, dopo un malore in Pescara-Livorno. Ieri era il 12° anniversario della sua scomparsa. Una domenica che sarà ricordata anche per quest’altra tragedia.