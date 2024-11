Malore improvviso: morto il sindaco di Rozzano, Ferretti. Solo ieri le dichiarazioni sullo stadio delle milanesi

È deceduto a 60 anni per un malore improvviso Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, in prima linea per le trattative con l’Inter per la realizzazione di uno stadio proprio a Rozzano. Proprio ieri, Ferretti aveva parlato della questione, annunciando che quella dell’impianto nell’hinterland milanese, era ancora una pista viva. I nerazzurri vantano ancora un’esclusiva per l’acquisto dell’area Cabassi. Il Comune ne annuncia con dispiacere la scomparsa tramite comunicato.

“Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro”.

Foto: Comune di Rozzano