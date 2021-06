Malore Eriksen, Peter Schmeichel: “Ridicola la decisione della Uefa di far riprendere la partita la sera stessa”

L’ex nazionale danese, Peter Schmeichel e padre del portiere Kasper ha parlato alla Bbc sulla scelta della Uefa dopo l’arresto cardiaco di Christian Eriksen di far giocare la partita con la Finlandia: “Succede qualcosa di terribile in campo e l’Uefa risolve il problema facendo giocare, gli ultimi 55 minuti la stessa sera, anzi dopo poco tempo dal dramma vissuto. Voglio dire, che tipo di opzione è? E’ stata una decisione ridicola. L’Uefa avrebbe fatto bene a trovare una opzione diversa mostrando comprensione e non l’ha fatto. E’ ridicolo a essere onesti quello che è stato deciso e il risultato della partita è completamente irrilevante a essere onesti”.

Foto: Twitter Danimarca