Malore Eriksen, Muamba rivive il suo dramma e twitta: “Please God”

In questi minuti siamo tutti in apprensione per la salute di Christian Eriksen dopo il suo malore e la sospensione della partita. Da questo episodio viene subito in mente il precedente di Fabrice Muamba, ex calciatore congolese che ha vissuto la stessa situazione del calciatore danese. Muamba, il 17 marzo 2012, al White Hart Lane di Londra, durante un Tottenham-Bolton di FA Cup, al minuto 42 del primo tempo cadde a terra incapace di rialzarsi restando immobile con la faccia sull’erba. Il suo cuore smise di battere e sono state scene che abbiamo visto poco fa a Copenaghen. Il suo cuore smise di battere per ben 78 minuti, più di un’ora, ma poi fortunantamente si riprese. Adesso Muamba ha twittato una preghiera: “Please God” ricordando la sua esperienza.

Please God — fabrice muamba (@fmuamba6) June 12, 2021

Foto: Uefa