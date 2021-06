Malore Eriksen, Mancini: “Le mie preghiere sono per te. Ci vediamo presto in campo”

Continuano ad arrivare post sui social per dare conforto a Christian Eriksen. E’ arrivato anche il tweet del CT della Nazionale, Roberto Mancini che ha scritto: “”Le mie preghiere sono per te Christian. Ci vediamo presto in campo”.

My thoughts and prayers are with Christian. C’mon guy ♥️ see you soon in field.#Eriksen

— Roberto Mancini (@robymancio) June 12, 2021

Foto: Twitter Vivo Azzurro