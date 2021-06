Malore Eriksen, gli esperti: “Difficile ipotizzare un suo ritorno in campo per l’inizio del prossimo campionato”

A La Gazzetta dello Sport si è approfondita la questione di Christian Eriksen che si sottoporrà in questi giorni ad ulteriori esami per definire le cause del malore. Quanto al ritorno in campo, è ancora presto per poter sapere se il centrocampista di Inter e Danimarca sarà in grado di riprendere a giocare a calcio oppure no. Tre esperti e cardiologi italiani di fama mondiale come Bruno Carù, Fabio Pigozzi ed Elena Cavaretta ne hanno parlato: “Le patologie cardiache possono essere innumerevoli, difficile pensare al Coronavirus perché da quanto si sa Eriksen non lo ha mai contratto, improbabile pensare all’epilessia come causa primaria” si legge. Quanto al ritorno in campo: “Credo che la serie di analisi a cui si dovrà sottoporre renda difficile ipotizzare che per l’inizio campionato sia in campo”.

Foto: Twitter Inter