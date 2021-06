Malore Eriksen, Blind: “Ho rivissuto quello che è accaduto a me. Non volevo giocare”

Il malore di Eriksen ha colpito particolarmente Daley Blind, difensore dell’Olanda che ha giocato ieri sera contro l’Ucraina. Blind ha vissuto una situazione simile nel 2019 quando, un attacco cardiaco ne aveva causato un malore in campo nel match di Champions League contro il Valencia. Il difensore olandese ne ha parlato ai media olandesi: “Quello che è successo l’altra sera ha avuto molto impatto su di me. Non solo perché Christian è un mio caro amico, ma anche per l’impatto che ha avuto su di me a livello mentale. Ho dovuto superare un ostacolo mentale per scendere in campo contro l’Ucraina, ho valutato anche la possibilità di non giocare. In campo ho visto molte cose che riguardavano anche me. Troppe similitudini. Tutto questo ha reso quanto accaduto a Eriksen ancora più intenso. Adesso sono al sicuro, ho avuto questa garanzia dai medici”.