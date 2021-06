Malore Eriksen, arriva anche il messaggio di Antonio Conte: “Forza Chris”

Continuano ad arrivare messaggi di sostegno per Christian Eriksen dopo il malore avvenuto in campo nel corso di Danimarca-Finlandia. Le notizie che arrivano da Copenaghen fanno ben sperare, le condizioni del giocatore sono in costante miglioramento.

Anche Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, che ha creduto nel danese, in un momento difficile in Italia, ha voluto mandare un messaggio al suo ex giocatore: “Forza Chris“.

Foto: Twitter Inter