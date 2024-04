Malore e dolore al petto: Tevez è stato ricoverato in Argentina

Nella notte Carlos Tevez è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore. L’ex attaccante – tra le altre – della Juventus, oggi allenatore dell’Independiente, ha accusato alcuni dolori al petto ed è stato trasportato in una clinica di San Isidro, quartiere di Buenos Aires, dove ha trascorso la notte. Di seguito la nota dell’Independiente: “Il nostro allenatore, Carlos Tevez, si trova all’ospedale La Trinidad di San Isidro per dei dolori al petto. Si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell’ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato”.

Foto: Instagram Rosario Central