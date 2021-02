Malore Dziczek, il polacco in ospedale, Salernitana in ansia

Grande paura al Del Duca di Ascoli, dove oggi i bianconeri ospitavano la Salernitana. Il centrocampista granata Patrick Dziczek si è accasciato al suolo privo di conoscenza, immediato l’ingresso in campo dell’ambulanza con defibrillatore. Dopo minuti che sembravano non trascorrere mai il giocatore ha ripreso conoscenza, ma è stato portato subito in ospedale. A seguito della lunga interruzione la terna ha deciso di riprendere il gioco e la gara si è conclusa sullo 0-2 per i campani. E’ il secondo episodio di questa natura per il polacco, Lotito e tutta la Salernitana attendono con ansia buone notizie.

Foto: Twitter Salernitana