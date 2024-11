Malinovskyi su Gilardino: “Hai creato una famiglia, ti siamo grati per tutto”

In fase riabilitativa dopo un gravissimo infortunio, che lo costringerà a un lungo stop, il calciatore Ruslan Malinovskyi ha voluto salutare con un messaggio su Instagram il tecnico Gilardino, esonerato nella giornata di ieri. Al suo posto Patrick Vieira, ufficializzato nelle ultime ore.

“Grazie mister per quello che hai fatto per noi. Per essere sempre umano e gentile anche nei momenti difficili. È un onore conoscerti. Ho imparato tanto con te. Hai creato l’atmosfera della famiglia, ti siamo grati per tutto. Non è un addio! In bocca al lupo”.

Foto: Instagram Genoa