Malinovskyi posta una foto dell’ex tennista Stakhovsky, arruolatosi per difendere l’Ucraina: “Orgoglioso di te”

Sergiy Stakhovsky, ex tennista ucraino, ha deciso di arruolarsi qualche giorno fa per difendere il suo Paese, nella guerra contro la Russia.

Pochi minuti fa, Ruslan Malinovskyi , centrocampista dell’Atalanta, ha riservato un pensiero nei suoi confronti, essendo anche amici, condividendone uno degli ultimi post: “Orgoglioso del mio amico. Grande persona, uno dei migliori tennisti e vero patriota dell’Ucraina”, ha scritto il centrocampista dell’Atalanta.

Stakhovsky è con la tuta mimetica e il giubbino anti proiettili, con il fucile, ed è uno degli sportivi o ex sportivi che in questi giorni hanno lasciato tutto per combattere contro l’invasione dei russi.

Foto: Twitter Atalanta