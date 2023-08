Ruslan Malinovskyi non è stato convocato dall’Olympique Marsiglia per la sfida contro il Panathinaikos valevole per i preliminari di Champions League. Il Torino, quindi, può sperare di regalarsi un colpo di mercato dopo il ritorno di Nikola Vlasic. L’ucraino, invece, potrebbe tornare in Italia dopo solo sei mesi in Francia.

Foto: Instagram Marsiglia