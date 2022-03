Malinovskyi mette in vendita bandiere ucraine e maglie dei compagni all’asta per aiutare i rifugiati

Iniziativa sociale di Ruslan Malinovskyi, calciatore ucraino dell’Atalanta.

Il giocatore ha annunciato sui social come ha messo in vendita le bandiere dell’Ucraina e presto anche un’asta delle maglie dei calciatori dell’Atalanta, il cui ricavato verrà utilizzato per sostenere il popolo ucraino. L’iniziativa nasce insieme alla moglie Roksana, che ha un negozio in centro a Bergamo.