Ruslan Malinovskyi è appena arrivato a Marsiglia: come confermato da RMC Sport, l’ormai ex calciatore dell’Atalanta è appena atterrato in Francia, dove nelle prossime ore dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito. Sempre in giornata è prevista la firma del contratto e l’ufficialità del trasferimento.

Come anticipato, si tratta di un’operazione a titolo definitivo, da 14 milioni di euro.