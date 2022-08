Malinovskyi, la moglie rivela: “Se non può rimanere all’Atalanta, deve trovare un’altra soluzione”

La moglie di Malinovskyi, calciatore dell’Atalanta, ha postato una “storia” su Instagram, esprimendosi sul futuro di suo marito che potrebbe esser lontano da Bergamo. La donna ha spiegato: “Ragazzi, la nostra casa a Bergamo l’abbiamo comprata due anni fa. Solo adesso è finita, ma ci siamo trasferiti. Piano piano sto finendo le scatole. Bergamo è la nostra casa, non ne abbiamo un’altra, però il calcio e la vita sono uniti. Per me non c’è niente di più importante della famiglia e della carriera di Ruslan. Se non può rimanere all’Atalanta deve trovare un’altra soluzione. Certo che per noi è un grande peccato, però è la vita nel calcio. Deve pensare al suo futuro come calciatore professionista”.

Foto: Twitter Malinovskyi