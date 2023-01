Malinovskyi incontra i suoi connazionali: sorpresa per i rifugiati ucraini

Ruslan Malinovskyi è un nuovo calciatore del Marsiglia. Pur non essendo ancora sceso in campo, ha già realizzato uno dei suoi gol più belli: l’ex atalantino ha infatti incontrato dei connazionali che si sono rifugiati in Francia, scambiando con loro qualche parola e regalando delle maglie ufficiali del suo nuovo club:

À peine arrivé à Marseille, Ruslan Malinovskyi 🇺🇦, nouvelle recrue olympienne, a partagé un moment inoubliable avec les enfants et parents ukrainiens venus à sa rencontre au centre d’entrainement. En savoir plus 👉 https://t.co/ZOvsTc5y7B pic.twitter.com/UcK1h1Zcoi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 10, 2023

Foto: profilo Twitter Atalanta