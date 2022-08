Malinovskyi: il gol, quel “cinque” a Gasperini e gli scenari di mercato

Ha giocato contro il Milan, ha segnato, al momento della sostituzione ha dato il “cinque” a Gasperini forse la notizia è questa. Ruslan Malinovskyi non ha vissuto giorni semplici, le incomprensioni sono state con l’allenatore e hanno portato al desiderio di chiedere la cessione. Oltretutto Malinovskyi ha un contratto in scadenza con l’Atalanta, particolare da un sottovalutare. Ruslan è un pupillo dei Percassi, l’Olympique Marsiglia ci ha provato ma lo scambio con Under non si è acceso. Con tutto il rispetto, non sarebbe stata una grande cosa per l’Atalanta e forse lo stesso Under non vorrebbe lasciare la Champions con l’OM per una stagione senza coppe a Bergamo. Adesso Malinovskyi è un’idea intrigante per il Tottenham di Paratici e Conte, gli scenari possono essere questi. Ma la domanda sarebbe un’altra: l’Atalanta può davvero rinunciare a un talento come Ruslan? Soprattutto: lo può sostituire senza rimetterci tecnicamente?

Foto: twitter Atalanta