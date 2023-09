Malinovskyi difende Gasperini. Demiral lo rimprovera: “Devi dire la verità, ho visto quello che hai passato”

Giornate non semplici per Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che ha ricevuto doversi attacchi da parte di ex calciatori, che lo hanno definito troppo rigido e poco incline al dialogo. Da Maleh a Demiral, hanno accusato il tecnico di utilizzare metodi troppo rigidi.

Ieri, Malinovskyi, ora al Genoa, lo ha difeso, dichiarando che non c’erano stati problemi.

Merih Demiral, sui social, ancora una volta, si schiera contro il tecnico, ammonendo Malinovskyi e scrivendo: “Dici la verità, ho visto quello che hai passato”. Demiral che aveva anche sottolineato le parole di Maehle, che attaccava Gasperini qualche giorno fa.

