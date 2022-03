Giocatore del mese di febbraio, il premio va a Malinovskyi

È Ruslan Malinovskyi il “Player of the Month EA Sports” di febbraio nominato dalla Serie A: ad annunciare il riconoscimento per il trequartista dell’Atalanta è stata la stessa Lega tramite il proprio canale Twitter ufficiale. In questo periodo di tempo il calciatore ucraino ha realizzato una prestigiosa rete con la quale ha consentito alla sua squadra di pareggiare la gara contro la Juventus, ma si è contraddistinto soprattutto per i messaggi di pace con cui ha difeso il suo paese aggredito dalla Russia.

Foto: Twitter Lega Serie A