Ruslan Malinovskyi, trequartista dell'Atalanta, ha parlato in conferenza della sfida contro il Villarreal. Ecco le sue parole: "Il mister mi dice sempre di non calciare forte, ma preciso: col Napoli ho fatto un bel gol, ma voglio aiutare la squadra, per me è importante dare il massimo per la squadra. È difficile segnare da fuori area, non devo solo segnare. Dopo la partita di Napoli abbiamo festeggiato, ma già dal giorno dopo pensavamo a questo match. Quando vinci hai maggiore fiducia, ma la Champions è differente rispetto al campionato. Domani sarà una gara diversa, dobbiamo avere la testa fredda e il cuore caldo, dobbiamo dare il massimo".