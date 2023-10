Malen sfiora il palo, Giroud sbaglia: parità tra Dortmund e Milan all’intervallo (0-0)

Termina in parità la prima frazione di gioco tra Borussia Dortmund e Milan: 0-0. È il Dortmund a rendersi più pericoloso in questa prima frazione di gioco, in particolar modo spaventa un’azione personale di Malen e una conclusione di Fullkrug che trova la risposta incerta di Maignan. Al 38′ la grande occasione per sbloccare la gara capita ai rossoneri: sugli sviluppi di un angolo Calabria ributta palla in mezzo all’area, il fuorigioco tedesco non riesce ma Giroud (ostacolato da Hernandez), a un passo dalla porta e tutto solo, non riesce a inquadrarla. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco.

Foto: instagram Milan