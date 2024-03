Malen esce allo scoperto: “Mi piacerebbe tornare all’Arsenal, è il mio club preferito e anche oggi lo sceglierei”

Donyell Malen, prima punta del Borussia Dortmund, è uscito allo scoperto sul suo futuro in un’intervista concessa a Voetbalzone. L’attaccante olandese, cresciuto nelle giovanili dell’ Arsenal, non fa infatti mistero di sognare i Gunners: “Penso che, poiché ho giocato in Inghilterra da giovane, sia un sogno per me giocare in Premier League. Un bellissimo sogno. Sì, mi piacerebbe tornare all’Arsenal. Da adolescente volevo l’Arsenal, il mio club preferito, e anche oggi lo sceglierei. Ho giocato lì da giovane, volevo davvero sfondare. Mi allenavo con la prima squadra, all’epoca avevo 17-18 anni e sentivo di essere nella giusta direzione. Ma pensavo anche che dovevo giocare nei campionati professionisti. Anche perché ho visto i miei compagni andar via a giocare con i grandi, mentre io facevo parte ancora del calcio giovanile. Sapevo quindi che andar via era la cosa giusta da fare.”

Foto: Twitter Borussia Dortmund