Maleh: “Fa molto strano tornare a Venezia da ex. Mi sto allenando per ritagliarmi più spazio possibile”

Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di DAZN il suo ritorno da ex a Venezia: “Fa molto strano tornare qua da ex ma è una bellissima sensazione. Ho passato qua due anni coronati dalla vittoria del playoff di B, bell’effetto. Mister Italiano ha tanti collaboratori che lo aiutano, qualcosa sul Venezia gliel’ho detta pure io. Siamo pronti. Mi sto allenando bene per ritagliarmi più spazio possibile, normale che serva tempo: devo continuare così”.

FOTO: Twitter Fiorentina