Maldini: “Un innesto a gennaio per sostituire Kjaer? Valutiamo, la squadra è comunque competitiva”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato così ai microfoni di SkySport prima della gara contro l’Udinese: “L’eliminazione dalla Champions League? E’ stata una delusione. Serve uno o due step ancora per arrivare alla qualificazione. Sappiamo di non esserci ma la strada è quella giusta. Il girone era duro, ma se avessimo pareggiato con l’Atletico le cose sarebbero andate diversamente. Il gap con la Premier? Se hai ricavi alti hai la possibilità di avere una rosa più competitiva. Per arrivare a quei livelli devi essere un po’ creativi se non hai a disposizione quelle cifre. Dobbiamo crescere in mentalità ovvero gestire la pressione, le tre gare in una settimana e tante altre cose. Sono qualità che acquisti col tempo. C’è anche chi non le acquisisce mai e lì si vede il valore di un giocatore”.

Un difensore a gennaio per sostituire Kjaer?

“Il 10% di ciò che si dice si avvicina al vero. Con l’infortunio lungo di Simon stiamo valutando se integrare un elemento già pronto oppure uno di prospettiva. Non è detto però che si possa trovare. Con campionato e Coppa Italia reputo questa squadra comunque competitiva”. Foto: Twitter Milan