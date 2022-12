Maldini su Leao: “Due gol al Mondiale non sono poca cosa. Peccato per il poco spazio”

Durante l’intervista concessa a Milan TV. Paolo Maldini, direttore dell’Area Tecnica rossonera, ha parlato anche del Mondiale di Rafael Leao: “Rafa ha fatto la sua parte, due gol in un Mondiale non sono poca cosa. Ha giocato purtroppo poco, credo che per lui sia stata comunque un’esperienza bella e di alto livello“.

Foto: Leao Instagram