Maldini su De Ketelaere: “Sta soffrendo. Ma il contratto è di cinque anni, non di cinque mesi”

Un avvio difficile per Charles De Keteleare in rossonero. E neanche un minuto per nell’ultima partita del 2022 per il Milan, contro la Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Dazn, ne ha parlato il dirigente rossonero Paolo Maldini: “Sta soffrendo, è in un ambiente diverso e con richieste diverse. Sta pagando la differenza di compiti rispetto a dove giocava fino all’anno scorso. Gli abbiamo fatto un contratto di cinque anni, però, non di cinque mesi…”.

Foto: Twitter Milan