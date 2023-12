Maldini su Cardinale: “Chiese la Champions, ma voleva mandarmi via. Dopo di me, budget raddoppiato”

Paolo Maldini ha rilasciato un’intervista a “La Repubblica” e ha ricostruito i suoi recenti rapporti con il Milan che hanno portato all’addio. “Carnevale mi disse che io e Massara eravamo licenziati, giustificandolo con i cattivi rapporti con Furlani e aggiungendo una battuta sulla semifinale Champions persa con l’Inter. Con lui in un anno solo una chiacchierata e quattro messaggi. Mi era stato chiesto di preparare un piano per vincere la Champions. L’ho steso con Massara e un amico consulente, l’ho mandato ma non mi è stata mai data una risposta. Furlani mi comunicò un budget basso per questa stagione, ma dopo la mia partenza il budget è raddoppiato. Non c’è bisogno degli algoritmi per prendere Loftus-Cheek, Pulisic e Chukwueze”

Foto: Twitter Milan