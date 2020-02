Maldini: “Siamo infastiditi, non ho mai visto dare un rigore così. Su Rangnick…”

Queste le dichiarazioni di Paolo Maldini, dirigente del Milan, intervenuto al microfono di DAZN dopo il pareggio in casa della Fiorentina: “Rimane un punto, purtroppo. Abbiamo giocato meglio ed eravamo in vantaggio meritatamente. Non abbiamo gestito bene. Poi siamo infastiditi per il rigore, perché nelle partite precedenti ho fatto un esercizio nel capire l’arbitro. In questo caso la non chiamata non ci convince. Se questo è rigore, faccio fatica a capire. Il tocco deve essere un tocco deciso, ci hanno detto. Bastava chiamarlo e perdere 30 secondi. Lì cambia la partita. Siamo una squadra giovane, lo diciamo sempre. Oggi buona parte delle colpe sono nostre. Abbiamo giocato bene, ma gestito male poi. Noi vogliamo che il Milan sia coraggioso, che giochi per vincere. E ora lo siamo. La questione VAR va chiarita, la non chiamata di oggi fa male a tutti. Lo strumento c’è e va usato diversamente. Sul gol di Ibra hanno annullato, sull’espulsione è andato a vedere, sul rigore perché no? Romagnoli tocca la palla, ma anche se non l’avesse toccata non c’è un tocco così deciso. Non ho mai visto dare un rigore così”, ha chiuso Maldini. Lo stesso dirigente rossonero a Sky Sport ha poi aggiunto: “Le parole di Gazidis? Esiste un solo Milan esiste, poi i problemi possono esserci. Abbiamo visioni diverse, ma è normale all’interno di un club. Allenatore? Alla domanda ho risposto, non ho mai contattato Rangnick, non è un profilo adatto secondo la mia visione. Rispondo per quello che so e faccio”.

Foto: Twitter ufficiale Milan