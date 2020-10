Maldini: “Rinnovo Donnarumma? Lui è un leader, proveremo con tutte le forze a trattenerlo”

Il dirigente ed ex campione rossonero, Paolo Maldini, è intervenuto nel prepartita di Milan-Roma ai microfoni di Sky Sport: “Siamo ambiziosi, vogliamo fare una grande partita anche oggi contro una squadra molto forte. Rinnovo Donnarumma? Lui ormai è un leader, ha solo 21 anni ma già un’ottima esperienza ed è uno dei capitani di questo Milan, insieme a Romagnoli. Faremo di tutto per trattenerlo, proveremo con tutte le nostre forze a costruire ancora una squadra con lui come punto di riferimento. A gennaio non è detto che interverremmo sul mercato, dipende dalle occasioni che avremo. Se andranno nella direzione della crescita, ci penseremo. Questo inizio di stagione è il frutto della stabilità che abbiamo trovato da tutti i punti di vista dalla seconda parte della scorsa stagione”.

Foto: Instagram personale Maldini