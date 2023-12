Maldini: “Pioli rischia di essere sempre più solo. Oggi comandate voi, ma rispettate la storia del Milan”

Nel corso dell’intervista a “La Repubblica” Paolo Maldini ha toccato altri temi: “Il tempo permette serenità, per questo ho proferito parlato sei mesi dopo e non di pancia. Ci sono persone di passaggio, oggi comandate voi ma per favore rispettate la storia del Milan. Certe persone converrebbe tenersele strette. Per Cardinale sono un’individualista? Il confronto quotidiano è una benedizione, ma non è facile interloquire con un fondo americano o un Ceo sudafricano. Scaroni in prima fila per lo scudetto, ma lo vedevo spesso lasciare lo stadio in anticipo quando le cose non andavano bene. Pioli va ringraziato, ma dargli compiti che esulano dai suoi lo renderà sempre più solo”.