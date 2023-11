Maldini: “Per 10 giorni ho provato a portare Messi al Milan”

Intervenuto ai microfoni del podcast Poretcast, Paolo Maldini, torna a parlare per la prima volta dopo l’addio in estate con i rossoneri, parlando anche di Lionel Messi, rivelando un curioso retroscena: “Penso che un calciatore come Messi sia uno spettacolo per tutti, anche se ormai è tardi, fa delle cose che ogni volta ti sorprendono. Quando leggevo che poteva andare all’Inter ero amareggiato. Per 10 giorni ho provato a portarlo al Milan ma poi abbiamo capito che era impossibile”.

Foto: Twitter Milan