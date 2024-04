Maldini: “Peccato per il risultato. La prestazione è stata buona. Felice del mio impatto a Monza”

Daniel Maldini, autore della rete che ha riaperto la gara nel finale per il Monza, ha parlato a Dazn dopo il ko contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Il risultato purtroppo non è quello che volevamo, però diciamo che la prestazione è stata fatta”.

Quarto gol con la maglia del Monza, è l’impatto che ti aspettavi? “È quello che speravo, sono venuto qui per questo, per far vedere queste cose”.

La classifica che avete è giusta o potevate avere qualche punto in più? “Potevamo avere qualche punto in più, ma guardiamo veramente partita dopo partita e pensiamo alla prossima”.

Sull’Europa: “Sì, certo che ci crediamo. Anche se guardiamo davvero partita dopo partita, siamo lì e siamo attaccati: basta poco, speriamo di fare tre punti alla prossima e vediamo come andrà”.

Come ti vedi in futuro? Magari da mezzala? “Diciamo centro, centro-sinistra. Varie persone mi hanno detto che il mio ruolo futuro può essere la mezzala, lo penso anche io”.

Foto: twitter Monza