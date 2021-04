Maldini: “Non sono mai stato coinvolto sulla Super Lega. Mi scuso con tutti i tifosi”

Il Direttore dell’Area Tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Sassuolo, analizzando ovviamente la situazione della Super Lega.

Queste le sue parole: “Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni riguardo la Super Lega, ho saputo tutto domenica sera, la società aveva fatto tutto senza dire nulla. Questa è una cosa che si è decisa ad un livello più alto rispetto al mio. Questo sinceramente non mi esente da prendere la responsabilità e di scusarmi nei confronti dei tifosi che si sono sentiti traditi. Sicuramente non dobbiamo cambiare i principi dello sport fatti di meritocrazia e di sogni. Noi siamo qui a combattere per arrivare tra le prime quattro e arrivare in Champions League”.

Foto: Twitter Milan