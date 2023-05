Maldini: “Non c’è stata partita con l’Inter, adesso serve investire per rimanere tra le prime quattro”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini, ha così parlato dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell’Inter: “Il percorso non è finito. Abbiamo il dovere di provare a finire tr ale prime 4, ci sarà da vedere cosa succederà alla Juventus. Nelle ultime gare contro l’inter non c’è stata partita. Il loro modo di giocare ci da fastidio e non riusciamo a prendere contromisure”

Su Leao: “Rinnovo? Siamo praticamente ai dettagli, mancano delle piccolissime cose ma sarà fatto”. E sul proseguimento della stagione: “Se dovessimo raggiungere la qualificazione alla prossima Champions sarebbe 8 perchè non siamo ancora strutturati per arrivare fino in fondo. È un percorso lungo che ha portato grandi risultati economici oltre che sportivi. abbiamo una squadra giovane: rispetto all’Inter abbiamo un’età media di tre anni più giovane e si sente”.

Infine: “La pancia piena al Milan si ha solo quando si vince e si rivince. Essere tornati in semifinale deve essere sfruttato anche dal punto di vista economico. Dobbiamo investire per rimanere tra le prime quattro e continuare a fare un percorso del genere in Champions league”,

Foto: twitter Milan