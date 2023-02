Maldini: “Nessun incontro programmato per il rinnovo di Leao”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Torino affrontando il tema del rinnovo di Rafael Leao: “Quando lo abbiamo preso giocava seconda punta sulla sinistra, ha grandi doti di velocità ma quando ha giocato sulla fascia è stato immarcabile. Il fatto di tornare in questo momento in una posizione più centrale non lo disturberà più di tanto, ha sviluppato una capacità di far gol davanti alla porta. Cosa gli manca è l’attacco dello spazio senza palla. Sul rinnovo, ci lavoriamo. Siamo al punto di prima, questo non è il momento migliore di pensare alla firma. Non c’è in previsione nessun incontro anche se poi con il telefono ci si può vedere con i vari agenti”.

Foto: Instagram Milan