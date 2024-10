Maldini: “Monza è il mio posto nel mondo. Nazionale? La notizia me l’ha data Galliani”

Daniel Maldini ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex Milan ha parlato della sua esperienza al Monza e dell’emozionante prima chiamata in Nazionale.

Sul Monza: “Il mio posto nel mondo. Mi sono sentito subito a casa, i risultati si sono visti e si stanno vedendo. Avevo bisogno di stare tranquillo, ma anche di avere più responsabilità. Perché percepirle mi fa stare bene e mi fa sentire vivo e presente. Fa piacere sapere che l’allenatore e i compagni hanno fiducia in te”.

La chiamata in Nazionale: “E’ stata inaspettata. La notizia me l’ha data Adriano Galliani, era felicissimo anche lui e mi ha detto che per la prima volta tre giocatori della stessa famiglia avrebbero vestito la maglia azzurra. Nonno Cesare sarebbe stato felice per me”.

Foto: Instagram Daniel Maldini