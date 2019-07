Maldini: “Modric sarebbe un profilo ideale ma non lo abbiamo trattato”

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, ha parlato anche di Luka Modric nel corso della conferenza stampa di Theo Hernandez e Rade Krunic: “Non l’abbiamo mai trattato ma sarebbe l’ideale per il Milan: cerchiamo giocatori giovani ma anche d’esperienza”. Sul mercato: “Abbiamo delle necessità in alcuni ruoli. Se cerchi profili di qualità, sono molto costosti. Abbiamo tanti giocatori sott’occhio, forti, con caratteristiche diverse. Non dobbiamo avere fretta per cercare di sbagliare il meno possibile. Ironie? Lasciamole così. I giocatori buoni ci sono in squadre retrocesse o in campionati non di altissimo livello”. Su Veretout e Bennacer: “Sono due profili che abbiamo trattato. Le modalità del mercato sono trattative, opportunità e scelta. Vedo che c’è molta fretta e sembra che il Milan sia indietro, ma il mercato finisce il 2 settembre. Vogliamo dare la squadra completa al mister il prima possibile. Ci stiamo lavorando”. Sempre sul mercato: “Dobbiamo ricordarci che abbiamo dei giocatori che ancora si devono aggregare alla squadra e che fanno già parte di questa rosa. L’idea di mercato del Milan è quella di migliorare la squadra. Sono usciti quattro centrocampisti ed è li che dovremo intervenire”.

Foto: Sito A.C. Milan