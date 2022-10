Maldini: “Vogliamo rinnovare Leao prima del Mondiale. Pioli? Ci ritroveremo presto per programmare il futuro”

Prima del match di Champions League contro il Chelsea, Paolo Maldini, dt del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky di diversi temi.

Queste le sue parole: “Pioli? E’ un protagonista assoluto di questi anni, l’idea è di continuare a lungo. Ci troveremo presto per programmare un futuro che non è assolutamente in discussione”.

Sul match di stasera: “Il 3-0 dell’andata fa male, ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato la squadra campione del mondo in carica e che ha un potere di spesa enorme rispetto a noi. Poi c’è il campo, questo campo ci dà grande forze, la nostra speranza è che il risultato sia diverso. Noi vogliamo andare agli ottavi, sappiamo che dobbiamo alzare il livello”.

