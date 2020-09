Maldini: “Le priorità sono state coperte. Lo Shamrock? Ci preoccupa”

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato dopo la conferenza stampa di presentazione di Sandro Tonali. “L’idea è di migliorare la squadra sempre – ha detto l’ex difensore dei rossoneri -. Le priorità sono state coperte, adesso abbiamo qualche problemino coi centrali di difesa per via degli infortuni. Tutto quello che riusciremo a fare da qui a ottobre, lo faremo per migliorare la squadra”.

Poi un pensiero all’impegno di giovedì in Europa League, contro lo Shamrock Rovers: “È una partita che ci fa parecchia paura, è una squadra che sta bene ed è prima nel proprio campionato. Noi abbiamo qualche problema, Rebic squalificato, Leao infortunato. Giochiamo fuori casa in gara secca, siamo giustamente preoccupati”.

Foto: Twitter Milan